Под Кропивницким в ДТП погибли 4 человека, из них двое - дети

13 мая 2018 г. 18:46

12 мая в 19:06 спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Кропивницкий-Знаменка возле села Субботцы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Кировоградской области.

В результате столкновения двух легковых автомобилей «Toyota» и «Volkswagen» погибли 4 человека, в том числе двое детей 2016 и 2017 г.р., которые находились в автомобиле «Toyota Highlander».

Еще 2 человека, которые находились в автомобиле «Volkswagen Touareg» с  травмами различной степени тяжести  госпитализировали в Знаменскую центральную районную больницу.

Спасатели  с помощью специального инструмента освободили тело погибшего водителя из искореженного автомобиля «Toyota».
 

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