Под Купянском перевернулся грузовик с моторным маслом

06 ноября 2018 г. 12:54
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Накауне в 17-35 в районе села Грушевка (66 км километре трассы Чугуев-Меловое) перевернулся грузовой автомобиль Volvo, перевозивший моторное масло.

После опрокидывания грузовика произошла утечка дизельного топлива из поврежденного топливного бака и горюче-смазочных материалов из моторного отсека автомобиля на проезжую часть.

На месте работали спасатели Купянского РО ГУ ГСЧС, которые перекрыли движение транспорта на участке трассы, организовали объезд и провели очистку автодороги от разливов дизтоплива и ГСМ, смыв горючие вещества в дороги водой под высоким давлением. 

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