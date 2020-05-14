Под Купянском произошел пожар в недостроенном частном доме

14 мая 2020 г. 18:00
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В Купянском районе области сегодня днем, 14 мая, произошел пожар в недостроенном доме.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 11:23 спасателям поступило сообщение о пожаре в селе Осиново, где на улице Сеньковской, 21-в горел недостроенный двухэтажный нежилой дом.

На момент прибытия пожарных огнем полностью были охвачены деревянные конструкции крыши здания и мусор на площади 10 кв.м.

Как отметили в ГСЧС, существовала угроза распространения огня на всю площадь крыши недостроенного двухэтажного дома.

Однако в 11:37 пожар был локализован, в 12:10 полностью ликвидирован.

Причина и ущерб выясняются.

 

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