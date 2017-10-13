Под Купянском в пожаре погиб мужчина

Информация о пожаре в частном жилом доме в селе Петропавловка Купянского района поступила накануне в 19:43.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, горели деревянные конструкции перегородки и диван, рядом с которым находилось тело жителя дома 1972 года рождения без признаков жизни. Площадь пожара составила около 8 кв.м. Все комнаты дома были сильно задымлены.

Пожар ликвидировали в 22:50.

По словам правоохранителей, мужчина имел проблемы с законом, постоянно злоупотреблял спиртными напитками. Кроме того, у него была ампутирована нога. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем во время курения