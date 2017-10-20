Под Новой Водолагой сгорел дом – погиб хозяин дома

20 октября в 10:59 поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в селе Бражники Нововодолажского района Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковской области.

По их информации, на момент прибытия спасателей в комнате жилого дома горели домашние вещи и мебель. Пламя распространилось деревянными конструкциями пола и потолка. Площадь пожара составила около 20 кв.м. Во время тушения пожара в комнате жилого дома пожарные обнаружили тело владельца дома, мужчины 1969 г.р.

В 11:37 спасатели локализовали пожар, в 13:10 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.