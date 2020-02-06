Под Одессой перевернулся автобус с 19 пассажирами

06 февраля 2020 г. 13:07
96 просмотров

6 февраля около пяти часов утра на трассе Одесса - Киев возле с. Болгарка Раздельнянского района произошло ДТП: перевернулся рейсовый автобус с 19 пассажирами. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

Предварительно установлено, что водитель рейсового автобуса сообщением Одесса-Киев не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего автобус перевернулся. 

В результате ДТП два человека - 37-летняя женщина и 9-летний ребенок - получили телесные повреждения и в сопровождении полицейских были доставлены в Одесской областной клинической больницы. 

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. 

Они устанавливают обстоятельства ДТП и помогают пассажирам автобуса добраться до места назначения. 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.