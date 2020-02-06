Под Одессой перевернулся автобус с 19 пассажирами

6 февраля около пяти часов утра на трассе Одесса - Киев возле с. Болгарка Раздельнянского района произошло ДТП: перевернулся рейсовый автобус с 19 пассажирами.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

Предварительно установлено, что водитель рейсового автобуса сообщением Одесса-Киев не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего автобус перевернулся.

В результате ДТП два человека - 37-летняя женщина и 9-летний ребенок - получили телесные повреждения и в сопровождении полицейских были доставлены в Одесской областной клинической больницы.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

Они устанавливают обстоятельства ДТП и помогают пассажирам автобуса добраться до места назначения.