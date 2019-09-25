 

Под Одессой ребенок погиб, запутавшись в канате от "шведской стенки"

25 сентября 2019 г. 15:35
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В городе Южный Одесской области 10-летний ребенок погиб, повесившись на канате шведской стенки.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области, 10-летнего сына в петле обнаружила его мать. Все попытки медиков, которых женщина вызвала на место происшествия, реанимировать ребенка оказались напрасными.

Установлено, что трагедия произошла, когда мальчик играл в своей комнате. Забравшись на шведскую стенку, он упал и запутался в канате. В это время мать ребенка была в соседней комнате.

Как отметили в полиции, семья вполне благополучная, ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадала.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований предварительно по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». 

Окончательное процессуальное решение будет принято после получения заключения судебно-медицинского эксперта.

 

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