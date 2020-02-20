Под Полтавой начались стычки между полицией и противниками эвакуации украинцев из Китая: видео

20 февраля 2020 г. 11:12
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На въезде в пгт Новые Санжары Полтавской области начались столкновения полиции и местных жителей, которые протестуют против прибытия эвакуированных из китайского Уханя украинцев. 

Видео столкновений опубликовано в соцсетях, в частности, на странице “ХС Харьков” в Facebook.

На нем видно, как полицейские скрутили и увели одного из участников акции, протестующего против размещения эвакуированных из Уханя из-за коронавируса украинцев. 

Ранее стало известно, что эвакуированных из Китая украинцев привезут на Полтавщину - в санаторий МВД в Новых Санжарах.

 В связи с этим в регионе началась акция протеста.

Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

Около двух десятков машин, некоторые с прицепами, припаркованы по обе стороны автодороги, ведущей в поселок от трассы М-22 Полтава — Александрия.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

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