Под Полтавой выбежавший на трассу лось убил харьковчанку

28 мая 2018 г. 12:29
Источник: СТРАНА.ua
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В Полтавской области лось внезапно выбежал на проезжую часть дороги, в результате чего произошла авария и погиб один человек.

Об этом сообщила пресс-служба Полтавской ОГА со ссылкой на управление по вопросам гражданской защиты населения.

"27 мая 2018 года в Пирятинском районе, на 137 км автодороги Киев-Харьков, водитель автомобиля "Рено Логан" В. 1956 года, житель г. Харьков, совершил наезд на дикое животное (лося), который внезапно выбежал на проезжую часть дороги", - говорится в сообщении.

В результате ДТП пассажирка автомобиля 1955 года, жительница  Харькова, от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Водитель автомобиля получил телесные повреждения, его госпитализировали в Пирятинскую ЦРБ.

 

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