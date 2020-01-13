Под Сумами загорелась харьковская электричка

12 января, в 15:45 спасателям поступило сообщение, что на железнодорожной станции "Боромля" в с. НовгородскоеТростянецкого района Сумской области возник пожар в кабине дизель-поезда сообщением «Сумы- Мерчик».

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Сумской области.

На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения, в том числе пожарный поезд станции «Смородино».

По словам свидетелей происшествия, персонал поезда эвакуировал людей и приступил к тушению пожара с помощью имеющихся огнетушителей.

Вагон горящего поезда отцепили, а сам поезд с четырьмя пассажирским вагонами, отбуксировали на станцию ​​«Смородино».

В 16:08 пожар удалось локализовать, в 16: 58 - ликвидировать.

В результате пожара огнем была повреждена кабина дизель-поезда на площади до 5 кв. м.

По данным ГСЧС, предварительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки тепловоза.

В результате ЧП никто не пострадал.

Как отмечается, задержки в движении не было.