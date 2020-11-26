Под Валками насмерть сбит велосипедист

Накануне около 19:00 на трассе в районе Валок микроавтобус Volkswagen T4 сбил велосипедиста.

От полученных травм мужчина, управлявший велосипедом, скончался на месте.

Фото последствий ДТП опубликованы в соцсетях.

Как уточнили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, авария произошла в районе поселка Старый Мерчик в 17:05.

По данным полиции, 51-летний водитель Volkswagen Transporter не справился с управлением и допустил наезд на 59-летнего велосипедиста: травмы оказались смертельными.

Информация внесена в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины.