Под Валками насмерть сбит велосипедист

26 ноября 2020 г. 9:22
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Накануне около 19:00 на трассе в районе Валок микроавтобус Volkswagen T4 сбил велосипедиста.

От полученных травм мужчина, управлявший велосипедом, скончался на месте.

Фото последствий ДТП опубликованы в соцсетях.

Как уточнили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, авария произошла в районе поселка Старый Мерчик в 17:05.

По данным полиции, 51-летний водитель Volkswagen Transporter не справился с управлением и допустил наезд на 59-летнего велосипедиста: травмы оказались смертельными.

Информация внесена в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины.

 

 

 

 

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