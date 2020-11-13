Под Змиевом нетрезвый водитель легковушки врезался в микроавтобус: один погибший

Накануне в 20:45 на трассе Харьков-Гороховка в районе Змиева столкнулись ВАЗ 2107 и Mercedes Sprinter.

Об аварии сообщают водители, наблюдавшие последствия ДТП. В результате ДТП погиб водитель ВАЗ.

Как уточнили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, по предварительной информации, на момент ДТП 47-летний водитель ВАЗ (житель Безлюдовки) находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным правоохранителей, водитель ВАЗ, двигаясь со стороны Харькова в направлении Змиева, выехал на полосу встречного движения и врезался в Mercedes (водителю 55 лет).

Водитель микроавтобуса и трое его пассажиров не пострадали.

Информация внесена в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины.