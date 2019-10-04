 

Подо Львовом аварийно сел транспортный самолет: есть погибшие

04 октября 2019 г. 10:00
Источник: Корреспондент.net
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Подо Львовом совершил аварийную посадку транспортный самолет.

При аварийной посадке самолета, по предварительным данным, есть погибшие. Об этом в пятницу, 4 октября, сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк на своей странице в Facebook.

По его словам, самолет выполнял чартерный грузовой рейс. 

Лавренюк сообщил, что самолет Ан-12 UR-CAH авиакомпании Украина Аэроальянс выполнял рейс Вико (Испания) – Львов. В 6:42 борт запросил разрешение на посадку на аэродроме Львов, а в 6:48 самолет пропал с экранов радаров. Также была потеряна радиосвязь с экипажем.

"На аэродроме Львов был объявлен сигнал Тревога, сообщено спасательным службам. Через 20 минут экипаж вышел на связь с ГСЧС и сообщил об осуществлении аварийной посадки на грунт в селе Сокольники примерно в 1,5 км от аэродрома. АРК аэропорта оперативно прибыла на место происшествия. По предварительным данным, есть погибшие", - сообщил Лавренюк.

По его словам, "аварийная посадка была осуществлена в связи с тем, что кончилось горючее". 

Как сообщила пресс-служба ГСЧС Украины изначально, погибли три человека, судьба еще двух неизвестна, позже в ГСЧС сообщили о пяти погибших.

По данным спасателей, в момент происшествия на борту самолета Ан-12 находились восемь человек, из них - семь членов экипажа.

Начато расследование.

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