Подорвал себя в гараже. На улице Алчевских мужчина в депрессии совершил самоубийство

В одном из двориков на улице Алчевских куча полиции, работают взрывотехники. Их вызвала местная жительница. Испуганная женщина сообщила полисменам, что ее 57-летний муж взял с собой какой-то подозрительный предмет и ушел в гараж.

А исходя из того на то, что он в последнее время был в депрессии, женщина пошла за ним, дабы поговорить, но тот закрылся внутри и сказал, что хочет вообще свести счеты с жизнью.

На место срочно выехали руководство главка, патрульные, спецподразделения ТОР и КОРД.

Полицейские прибыли на место и попросили мужчину открыть гараж, но реакции не последовало, а когда спецназовцы все же попали в помещение - на заднем сиденье автомобиля они обнаружили изуродованное мертвое тело мужчины.

Знакомые семьи погибшего не на камеру рассказали, что мужчина подорвал себя гранатой. Проблем с психическим здоровьем не было, военным тоже не был, поэтому, где раздобыл взрывное устройство, не поймут. Местные говорят, что о погибшем толком ничего не знают.

Анатолий, местный житель

Та не знали мы его, он новый жилец, он полгода как всего живет.

По информации полиции факт самоубийства зарегистрирован в Едином учете Киевского отдела полиции.

Все обстоятельства устанавливаются.