Подорванный трактор и разбитая кувалдой будущая часовня. На рынок "Барабашово" за ночь совершили два нападения

Сразу два нападения за ночь. И снова повредили уже в третий раз один и тот же магазин на рынке «Барабашово».

Сначала это было в апреле, неизвестные его подожгли, в конце августа молодые люди спортивного телосложения пытались перерезать несущие стальные конструкции этого павильона.

Теперь на этом месте предприниматели решили построить за свой счет часовню.

Но даже это не остановило несколько десятков агрессивно настроенных мужчин: вооружившись кувалдами, сегодня около трех часов ночи они разбили кирпичную кладку и изуродовали купол.

Таким образом, считает Дмитрий Ищук, их запугивают, ведь вчера они лично обратились к гаранту, дабы тот помог навести порядок в городе, и наверное, это кому-то не понравилось.

Дмитрий Ищук, предприниматель ТЦ "Барабашово"

Когда наши предприниматели встретились и передали ему документы и доказательства того, что происходит в городе Харькове при полном попустительстве Нацполиции города Харькова - произошла такая вопиющая ситуация. Это недопустимо, если люди переступают через желания людей, через веру людей, через религию, даже не знаю, как назвать это.

Но на этом беспокойная ночь не рынке не закончилась. Ближе к 5 утра неизвестный заложил взрывчатку под трактор, принадлежащий рынку. Взрыв был слышен за несколько километров.

Ирина Денисова, предприниматель ТЦ "Барабашово"

Осколки разлетались более чем на 30-50 метров, то есть это было качественное взрывное устройство для устрашения. Счастье, что на этот момент не было людей, потому что здесь были бы смерть, здесь были бы оторваны ноги и руки.

Все эти нападения предприниматели связывают со строительством дороги, которая должна пройти через рынок. Потому как они неоднократно заявляли: лицензии, разрешений и необходимых проверок, а также экспертиз, чтобы строить автодорогу, подрядчик или же городские чиновники не имеют, а такими действиями, говорит Денисова, предпринимателей пытаются заставить молчать и отступить.

Ирина Денисова, предприниматель ТЦ "Барабашово"

Два нападения на том месте, где должна пройти эта эфемерная дорога, которая позволит отмыть огромнейшие деньги из бюджета, которая позволит обогатиться горсовету, которая позволит уничтожить более трех тысяч торговых объектов. Это месть. И это больше месть не рынку «Барабашово» — это плевок в сторону Президента Украины. Некий месседж, что Президент ничего не значит.

В полиции сообщили, что в Единый реестр досудебных расследований уже внесена информация относительно умышленного уничтожения или повреждения имущества. Ориентирован личный состав полиции, чтобы установить и задержать автомобили, на которых скрылись злоумышленники.

Также по этой же статье внесены сведения о подрыве трактора.

Предприниматели «Барабашово» тем временем надеются, что полиции все же удастся разобраться в преступлениях и защитить людей.