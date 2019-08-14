Подожгла траву и едва не погибла сама: в Дергачевском районе произошло два пожара за день

Сжигание мусора обернулось для пятидесятидевятилетней женщины больничной койкой в ​​ожоговом центре. Местные говорят, увидели дым, шедший из вот этого двора, прохожие сразу же бросились на помощь и у места пожара нашли без сознания женщину.

Крики о помощи услышали соседи пострадавшей. Наталья с родными бросилась тушить пожар собственными силами пока пожарные ехали к месту происшествия. Наталья рассказывает, был ветер, и огонь мгновенно начал распространяться сухой травой вверх к лесу. Кум Натальи, рассказывает женщина перебежал через бугор, чтобы хоть как-то засыпать песком огонь, дабы тот не шел дальше, но уже было очень много дыма и дышать было трудно. Вдруг мужчина увидел тело соседки в яру.

Наталья, соседка потерпевшей женщины

Я не стала выяснять что там и как там. Побежала за телефоном. Вызвала скорую, а ребята взяли её за руки и за ноги и уносили её подальше. С леса вынесли, положили на траву. Она была без сознания. У неё обожжены были руки и ноги очень сильно. То есть она горела там и со рта черная пена шла.

Пострадавшая, рассказывают местные, приобрела себе дом в Солоницевке в качестве дачи. Приезжала сюда частенько, до этого говорят, мусор не сжигала, до сих пор в шоке, что все закончилось именно так.

Анна, местная жительница

Она или в огороде там палила траву или шото я не знаю. Оно видно вчера жара, был ветер, перебросилось на лес, она хотела потушить пожар и наглоталась видно этого дыма.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл.

На відкритій території горіла суха трава. К місцю події була направлено наше відділення. По приїзду к місцю пожежі було встановлено, що площа її складає біля 200 кв. м.

Другой пожар в тот же день произошел тоже на территории частного дома и тоже в Дергачевском районе. В поселке Пересечное во дворе вспыхнуло восемь тонн сена, огонь перекинулся на хозяйственную постройку и на соседский забор и сарай. Пожарным даже пришлось вызвать подкрепление.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл.

Попередні причини двох цих пожеж, попередні причини - це людський фактор, як от в першій пожежі, так і в другій пожежі - людський фактор. Це могла попередньо необережне поводження з вогнем. а також розглядається питання, особливо це розглядається питання в другій пожежі - селище Пересічне це також і занос відкритого джерела вогню.

С начала года по информации пожарных в экосистемах произошло более трех с половиной тысяч пожаров. В них погибли три человека и еще четверо получили ожоги различной степени тяжести. Поэтому, спасатели призывают строго соблюдать правила пожарной безопасности.