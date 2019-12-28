Подозреваемого в поджоге дверей ХОГА задержали

28 декабря 2019 г. 8:50
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Харьковская полиция задержала подозреваемого в поджоге двери административного здания, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным правоохранителей, информация о возгорании входной двери ХОГА поступила в полицию 27 декабря в 23-20.

Пожар был ликвидирован собственными силами до приезда ГСЧС.

По предварительным данным, огонь повредил около 2 кв. м полотна двери. Пострадавших в результате ЧП нет.

За совершение данного правонарушения полиция оперативно задержала мужчину 1972 г.р.. Информация о событии внесена следователями в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

 

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