Подозреваемого в убийстве женщины в Харькове отправили за решетку

В Харькове полицейские задержали 44-летнего мужчину по подозрению в убийстве женщины.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 16 ноября мужчина обратился в полицию и сообщил об обнаружении в квартире тела матери его сожительницы.

Как рассказал полицейским 44-летний заявитель, вместе со своей сожительницей 15 ноября они поехали на дачу в Харьковскую область, а вернувшись на следующий день домой, заметили, что двери в квартиру были открыты. В доме на полу они увидели убитую женщину.

На ее теле погибшей в области шеи полицейские обнаружили ножевые ранения.

По данному факту следователем Слободского отдела полиции было открыто уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как выяснилось, к совершению указанного преступления причастен заявитель - 44-летний сожитель дочери убитой. Женщина рассказала, что ее сожитель 15 ноября ездил в Харьков и вечером вернулся на дачу.

От каких-либо объяснений мужчина отказался.

Вещественные доказательства правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

22 ноября подозреваемому сообщено о подозрении в совершении убийства и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.