Подозреваемые в убийстве и сожжении девушки причастны к еще одному преступлению

Харьковские следователи разоблачили в совершении еще одного тяжкого преступления подозреваемых в жестоком убийстве девушки в Новобаварский районе. Во время проведения следственных действий злоумышленники признались, что в ноябре 2013 года на берегу реки Уды вблизи железнодорожной станции «Новая Бавария» они убили 46-летнего харьковчанина. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.

Напомним, что 29 февраля 30-летний житель поселка Песочин и 27-летний харьковчанин с особой жестокостью убили 25-летнюю женщину и завладели ее мобильным телефоном. Чтобы скрыть преступление, злоумышленники спрятали тело потерпевшей в коллекторной трубе у реки Уды и подожгли его.

Вскоре после совершения преступления злоумышленники были задержаны работникам уголовного розыска. В ходе проведения оперативно-следственных действий мужчины признались, что в 2013 году они убили человека практически в 50 метрах от места расправы над девушкой. В тот день они отдыхали на реке и употребляли спиртные напитки вместе с 46-летним харьковчанином. Между мужчинами возникла ссора, во время которой злоумышленники забили потерпевшего ногами и камнями, а тело сбросили в воду.

В настоящее время правонарушителям сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, частном исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц), ч.4 ст. 187 (разбой) и п. 4, 6, 12, 13 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Они находятся в следственном изоляторе. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.