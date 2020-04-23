Подозреваемые в убийстве и сожжении девушки причастны к еще одному преступлению

Харьковские следователи разоблачили в совершении еще одного тяжкого преступления подозреваемых в жестоком убийстве девушки в Новобаварский районе. Во время проведения следственных действий злоумышленники признались, что в ноябре 2013 года на берегу реки Уды вблизи железнодорожной станции «Новая Бавария» они убили 46-летнего харьковчанина. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.
Напомним, что 29 февраля 30-летний житель поселка Песочин и 27-летний харьковчанин с особой жестокостью убили 25-летнюю женщину и завладели ее мобильным телефоном. Чтобы скрыть преступление, злоумышленники спрятали тело потерпевшей в коллекторной трубе у реки Уды и подожгли его.
Вскоре после совершения преступления злоумышленники были задержаны работникам уголовного розыска. В ходе проведения оперативно-следственных действий мужчины признались, что в 2013 году они убили человека практически в 50 метрах от места расправы над девушкой. В тот день они отдыхали на реке и употребляли спиртные напитки вместе с 46-летним харьковчанином. Между мужчинами возникла ссора, во время которой злоумышленники забили потерпевшего ногами и камнями, а тело сбросили в воду.