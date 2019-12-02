Подозреваемых в убийстве сына депутата при обстреле авто в Киеве задержали

02 декабря 2019 г. 12:50
Источник: РБК-Украина
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Полицейские задержали подозреваемых в убийстве сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Сейчас с ними общаются оперативники и следователи. Проводятся неотложные следственные действия.

В полиции не сообщают подробностей задержания и имена подозреваемых.

Напомним, вчера в центре Киева обстреляли автомобиль депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Инцидент произошел на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской.

Неизвестный выстрелом из оружия ранил мальчика, который находился в салоне машины. От полученного огнестрельного ранения ребенок умер в машине "скорой" по дороге в больницу.

Добавим, Соболев в 1997 открыл продуктовый магазин "Обжора" в Донецке, который стал первой крупной торговой сетью области. Эту сеть он продал в 2007 году. Соболев также является владельцем ресторана "Марио", возле которого произошла стрельба. Ранее в СМИ появилась информация, что Соболева уличили в финансировании терроризма. В частности, торговая сеть "Обжора" платила налоги в "ДНР".

После этого Верховная рада призывала правоохранителей найти убийц сына депутата Киевского областного совета.

 

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