Подозреваемый во взрыве в Керчи застрелился. Российские власти признали взрыв терактом

Российские власти признали взрыв в Керченском политехническом колледже терактом.

"Сегодня около 12 часов в городе Керчь в здании политехнического колледжа произошел взрыв. По предварительным данным, погибли 10 человек, около 50 ранены", - цитирует ТАСС представителя Национального антитеррористического комитета.

По данным Следственного комитета РФ, сработавшее в Керчи взрывное устройство было начинено металлическими предметами, и в результате происшествия погибли 13 человек.

В то же время в сети появились свидетельства очевидцев, которые заявили, что взрыв сопровождался налетом вооруженных лиц.

"Ровно через пять или 10 минут после моего отъезда кто-то ворвался. Взорвали все, повылетали все стекла, взорвали холл. Бегали потом бросали какие-то взрывные пакеты. Потом с автоматами бегали, ну я не знаю с чем, по второму этажу, открывали кабинеты и убивали всех, кого могли найти, кто попадался", - цитирует "Медуза" директора колледжа Ольгу Гребенникову.

Издание Mash опубликовало фотографии подозреваемого.

“Он шел по коридору, увидел человека с автоматом и побежал от него. Тот выстрелил в другого парня, а потом хотел и в моего друга, но патроны закончились. Друг смог убежать, вышел на задний двор и тогда в колледже прогремел взрыв. Очень много раненных, мы всех эвакуировали через окно, люди в панике”, - цитирует Mash другого свидетеля, который рассказал о своем товарище.

Следственный комитет России сообщил об увеличении количества погибших до 13 человек.

Российские СМИ сообщают, что подозреваемый в совершении теракта - учащийся колледжа Владислав Росляков, 2000 года рождения.

По другой информации, он найден застреленным на втором этаже здания.

В Керчи в связи с гибелью подростков объявлен трехдневный траур.

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов сообщил, что предполагаемый исполнитель теракта застрелился.

"Это студент 4-го курса этого же учебного заведения. Тело убийцы обнаружено в библиотеке на втором этаже", - сказал Аксенов в эфире российского телевидения.

Он также заявил, что количество погибших достигло 18 человек.

"Погибших 18 человек, раненых более 40", - сказал он.