Подробности ДТП с участием пешехода на Пушкинской (видео)

22 июня 2019 г. 19:29
477 просмотров

В соцсетях появилось видео утреннего ДТП на Пушкинской, в котором пострадала девушка − момент наезда на пешехода зафиксировал автомобильный регистратор одного из свидетелей аварии. 

Авария произошла в 9-45 на пересечении улиц Пушкинской и Жен Мироносиц. 24-летний водитель автомобиля Volkswagen, двигавшийся по улице Пушкинской со стороны Гиршмана в направлении Скрипника, на пешеходном переходе допустил наезд на переходившую дорогу девушку. 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 28-летняя пострадавшая была доставлена в больницу с предварительным диагнозом "перелом бедра". 

Решается вопрос о вневнесении данных в ЕРДР по ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются. 

Внимание! Видео 18+! Присутствует ненормативная лексика!

Видео: 

На Пушкинской Volkswagen сбил девушку. ВНИМАНИИ! НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА- 22.06.2019

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.