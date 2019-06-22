Подробности ДТП с участием пешехода на Пушкинской (видео)

В соцсетях появилось видео утреннего ДТП на Пушкинской, в котором пострадала девушка − момент наезда на пешехода зафиксировал автомобильный регистратор одного из свидетелей аварии.

Авария произошла в 9-45 на пересечении улиц Пушкинской и Жен Мироносиц. 24-летний водитель автомобиля Volkswagen, двигавшийся по улице Пушкинской со стороны Гиршмана в направлении Скрипника, на пешеходном переходе допустил наезд на переходившую дорогу девушку.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 28-летняя пострадавшая была доставлена в больницу с предварительным диагнозом "перелом бедра".

Решается вопрос о вневнесении данных в ЕРДР по ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются.

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