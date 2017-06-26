Подробности гибели двухлетнего малыша на Салтовке

Трагедия произошла на Салтовке, на улице Валентиновской около десяти утра. Двухлетний малыш выпал из открытого окна на 9 этаже. Медики, которые приехали на место, лишь констатировали смерть ребенка.

Мы стояли, плакали. Мы просили скорую:"Спасите, уколите ему что-нибудь". Она говорит :"Ну, о чем выговорите? Куда спасти". Он упал на животик, навзничь. Он просто упал плашмя на асфальт.

По словам соседей, в момент трагедии вся семья - а это родители малыша, еще трое его братьев и бабушка с дедушкой были дома. Как так произошло, что при таком количестве взрослых, ребенок остался без присмотра, соседи предположить не могут. Говорят, семья благополучная, а пресловутой антимоскитной сетки, из-за которых часто происходят подобные трагедии, на окнах не было.

Мама выполняла свой долг, как мама, а что произошло мы не знаем.

На место ЧП также прибыли полицейские. Ими открыто уголовное производство по статье "Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком", однако правоохранители не исключают, что ЧП будет расценено как несчастный случай.