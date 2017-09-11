Подробности крушения самолета под Харьковом

Крушение самолета на Харьковщине. В Нововодолажском районе сегодня утром практически сраза после взлета разбился одномоторный самолет. Пилот находится в критическом состоянии.

Пилот одномоторного самолета НАРП-1 получил сегодня утром задание - провести дезинсекцию с воздуха поля с подсолнечником возле села Охоче в Нововодолажском районе. А уже в 8:50 утра в нововодолажский отдел полиции последовал звонок - самолет НАРП-1 разбился.

Константин Калашник, и.о. начальника Нововодолажского отдела полиции:

Літак заправлявся на полі, взлітав для того, щоб оприскувати, і на взльоті він якось не зміг взлетіти і впав.

Агроном Владимир Рудний еще пребывает в шоке и с трудом подбирает слова. Крушение произошло на его глазах. Он тут же бросился тушить самолет и спасать летчика.

Владимир Рудний, агроном:

Заправився, полетів пішов на розворот, і пішов вниз - вінтом вниз. І все. Ми підскочили, начали тушити. Витягли льотчика. І все. Я більше нічого не помню.

Владимир рассказал, что ноги летчика были зажаты в самолете. А после того, как его все же удалось извлечь из горящих останков воздушного судна, скорую помощь ждали около получаса. За жизнь пилота сейчас ведут борьбу врачи в Харькове. У него множественные переломы, а также травмы внутренних органов. Формируется комиссия, которой предстоит выяснить причину крушения самолета.