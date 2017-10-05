Подробности самоубийства студента на Отакара Яроша

Улица Отакара Яроша - общежитие №3 университета городского хозяйства. Трагедия, рассказывает комендант заведения, произошла сегодня утром - 21 летнего студента ВУЗа, нашли мертвым у здания. Он, будто бы, выпрыгнул из окна кухни на 5 этаже. Когда люди подбежали к пострадавшему, тот уже был без сознания в луже крови, с разбитой головой. Медики скорой, которую сразу же вызвали, лишь констатировали смерть.

Наталья Докашенко, зав. общежитием ХНУМГ им.Бекетова

Мне позвонила охрана. Сказали, что у нас несчастный случай мальчик выпал с этажа. Я вызвали такси, в 15 минут 7 я уже была здесь. Скорая еще стояла, милиция была. Мальчик положительный со всех сторон. Отличник. Буквально вчера здоровался и всё ... спросил как у вас дела хорошо, а у тебя тоже хорошо. Вообще никаких.

Проживал парень в 124 -й комнате, вместе с двумя однокурсниками. Которые, говорит заведующая общежитием, за несколько лет стали ему друзьями. От комментариев журналистам относительно этого события соседи по комнате отказались, однако, отмечает комендант, они рассказывали, что последние несколько дней парень был в подавленном состоянии. А в социальных сетях говорят, что погибший, а он учился на 4 курсе строительного факультета по специальности геоинформационные системы, покончил с собой из-за того, что ему не засчитали летнюю практику. Впрочем, как заверили Новости АТН в ВУЗе, это точно не соответствует действительности, так как учился погибший хорошо, в связи, с чем даже был переведен с контракта на бюджет. Летнюю практику также закрыл вовремя оценке 86 баллов из ста - констатирует декан строительного факультета Евгений Яковлев.

Евгений Яковлев, декан строительного факультета ХНУМГ им.Бекетова

Утром я приехал, когда это случилось, ребята были с комнаты они тоже в полной. Они только одно говорят, что рано утром он вышел. Но есть предсмертная записка, наверное вы знаете, да. В предсмертной записке он просить не винит не кого, извиняется перед родителями со слов следователя

В данное время в качестве основной версии ЧП правоохранителями рассматривается самоубийство - отмечают в местном отделе полиции.

Ирина Мусиенко, пресс-офицер Шевченковского отдела полиции Харькова