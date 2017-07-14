Подробности стрельбы в центре Харькова

Год назад, рассказывают жильцы этой многоэтажки, неизвестные люди затеяли по соседству какое-то строительство. Когда стали проводить коммуникации они узнали, что тут будет кафе.

Неля, жительница дома по ул.Сумской

Как жильца этого дома меня очень волнует вот этот кабель, который они проложили силовой. Здесь у нас есть трансформатор, который находится в жилом доме. Они поменяли этот трансформатор на более мощный, и он уже гудит, хотя еще кабель не подключили, а вот когда его подключат, это вообще жизни здесь не будет. То есть сейчас я уже в этой комнате не могу находиться, потому что гудит круглые сутки. Это ж пытки какие-то.

Долгое время жители дома и собственники помещения не могут прийти к согласию. Очередной конфликт произошел в четверг. "Яблоком раздора" между собственниками и хозяйкой квартиры на 3 этаже стал вот этот балкон, который, якобы, во время работ по кровле крыши рабочие начали ломать. Владелица квартиры позвала своих друзей, чтобы те поговорили со строителями, началась словесная перепалка, а в какой-то момент один из парней выхватил пистолет и начал стрелять. По данному факту, уточнили в полиции, открыто уголовное производство по части 4 статьи 296, "хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений", ведутся следственные действия и устанавливаются люди, которые совершили выстрел. На место выезжала оперативно-следственная группа

Ирина Мусиенко, пресс-офицер Шевченковского ОП

Конфликты там происходили уже не один раз. Администрация говорила, что им будет мешать данный балкон. Люди говорили, что они имеют на это право. И в этот вечер. В ходе конфликта один из событий или их там было двое, это будет устанавливать следствие достал предположительно травматический пистолет и сделал выстрелы.

После того, как личность стрелявшего будет установлена ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.