Подросткам, которые избили и ограбили мужчину, грозит 6 лет тюрьмы

04 июля 2020 г. 12:31
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Объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления несовершеннолетним, которые напали на мужчину в поселке Слобожанское Змиевского района. Как сообщили в ГУНП Харьковской области, им грозит до 6 лет лишения свободы. Сейчас материалы уголовного производства направлены на рассмотрение в суд.

Установлено, что 17 мая около 22:00 два брата 15 и 16 лет вместе со своим 14-летним другом находились на детской площадке во дворе многоквартирных домов в поселке Слобожанское. Там они увидели незнакомого 32-летнего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Несовершеннолетние избили потерпевшего - нанесли ему удары руками и ногами в лицо и грудную клетку. Воспользовавшись беспомощным состоянием человека, подростки украли у него мобильный телефон, кошелек и деньги.

По словам начальника Змиевского отдела полиции Романа Горбунова, двум участникам преступления, 15 и 16-летним братьям, следователем сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

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