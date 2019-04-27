Подростки забрались на крышу поезда: один из них погиб, второй - в реанимации

На Харьковщине участились случаи с участием трейсеров.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, сегодня медикам скорой помощи поступило 2 вызова по поводу электротравмы.

Бригада медиков экстренной помощи прибыла на место происшествия через 1 минуту и обнаружила на месте происшествия двух 17-летних ребят. Одного их них, сброшенного ударной волной с крыши вагона, нашли на земле.

Его в тяжелом состоянии и ожогами госпитализировали в реанимационное отделение ЛШНМД.

Второго парня обнаружили на крыше вагона уже мертвым.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, ЧП произошло на Сахновщине. Сообщение о том, что на железнодорожной станции пгт. Сахновщина обнаружили двух 17-летних подростков с признаками поражения электрическим током, поступило в полицию 26 апреля в 22:20 от неизвестного. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что подростки, развлекаясь, залезли на вагоны и случайно прикоснулись к электросети. В результате происшествия один из подростков погиб на месте, а другой получил 70% ожогов тела. Следователем открыты уголовные производства по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Также медики напомнили о случае, который произошел, что 21 апреля, когда прибывшие на вызов медики «скорой» обнаружили 15-летнего парня, который упал с крыши товарного поезда в результате поражения электротоком.

Пострадавшего с многочисленными травмами и ожогами также госпитализировали в ЛШНМД.

«Вот к чему приводят детские забавы и невнимательность родителей», - отмечают медики.