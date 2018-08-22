Подростков, надругавшихся над памятным знаком расстрелянным солдатам, привлекут к ответственности

Харьковская местная прокуратура № 4 начала уголовное производство по факту осквернения группой несовершеннолетних памятного знака солдатам, расстрелянным во время Второй мировой войны (ч. 3 ст. 297 УК Украины).

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, надругательство над памятником, расположенным на территории учебного заведения на Салтовском шоссе в Харькове, поступила компания подростков. Свои «подвиги» несовершеннолетние снимали на телефон, а видео выложили в социальную сеть Instagram.

Расследование в уголовном производстве сейчас продолжается. Устанавливаются все обстоятельства дела. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.