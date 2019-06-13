Подростку грозит до 6 лет тюрьмы за кражу металлолома

13 июня 2019 г. 13:15

Как сообщили в пресс-службе ГУНП Харьковской области, в полицию обратилась  44-летняя жительница поселка Донец, которая рассказала, что неизвестные охитили металл с территории ее дачного дома.

Участковые офицеры полиции разоблачили в совершении преступления 17-летнего безработного жителя поселка Андреевка. Во время прогулок по частному сектору парень подыскал дом, который находился без присмотра.  Проник на территорию дома и украл оттуда металлолом общим весом 60 кг. Похищенное продал знакомым за 280 гривен, а полученные деньги потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.