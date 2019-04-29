Подросток из мести пытался убить соседку топором

28 апреля в 9:33 в полицию от фельдшера районной больницы поступило сообщение о том, что в больницу с многочисленными травмами головы в тяжелом состоянии доставили 37-летнюю женщину.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские установили и задержали злоумышленника, которым оказался 17-летний ранее судимый житель села Кобзаревка - сосед потерпевшей.

Как выяснилось, накануне вечером около 23:00 злоумышленник проник в дом женщины через окно, когда она отдыхала в спальне.

Парень топором дважды ударил соседку обухом по лицу, а затем покинул дом через окно.

Как пояснил злоумышленник полиции, это была месть за отказ женщины одолжить деньги.

Следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному злоумышленнику.

За покушение на убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы.