Подросток, который попал под поезд в Лозовой, умер в больнице

15 апреля 2019 г. 10:30
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12-летний подросток, который накануне получил травму на железной дороге, сегодня, 15 апреля, скончался в больнице.

Об этом сообщила ТРК «Сигма» со ссылкой на медиков Лозовской больницы.

Напомним, ранее сообщалось, что 13 апреля в 19:21 в Лозовскую больницу доставили 12-летнего мальчика с травматической ампутацией голени, переломами и травмами. 

Как установили правоохранители, подросток травмировался на железнодорожном пути вблизи станции «Лозовая» электропоездом сообщением «Синельникова - Харьков». 

Предварительно, парень пытался зацепиться за двигающийся поезд и сорвался.

 

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