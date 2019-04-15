Подросток, который попал под поезд в Лозовой, умер в больнице

12-летний подросток, который накануне получил травму на железной дороге, сегодня, 15 апреля, скончался в больнице.

Об этом сообщила ТРК «Сигма» со ссылкой на медиков Лозовской больницы.

Напомним, ранее сообщалось, что 13 апреля в 19:21 в Лозовскую больницу доставили 12-летнего мальчика с травматической ампутацией голени, переломами и травмами.

Как установили правоохранители, подросток травмировался на железнодорожном пути вблизи станции «Лозовая» электропоездом сообщением «Синельникова - Харьков».

Предварительно, парень пытался зацепиться за двигающийся поезд и сорвался.