Подросток может провести в тюрьме 8 лет за «пьяную» поножовщину

23 марта 2019 г. 10:45
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Прокуратура направила в Лозовской горрайонный суд обвинительный акт в отношении подростка, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений 20-летнему парню. 

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации ведомства, инцидент произошел  в конце декабря прошлого года в районном центре. 15-летний парень отдыхал в компании друзей. Молодые люди употребляли спиртное и гуляли по городу. На одной из улиц у подозреваемого возник конфликт со случайным прохожим и ссора переросла в драку.

Несмотря на то, что соперников пытались успокоить товарищи, они продолжили выяснять отношения и чтобы доказать свое превосходство, нетрезвый подросток достал из кармана нож и ударил оппонента в живот. Пострадавший получил повреждения печени, желудка и поджелудочной железы, у него развился травматический шок.

За содеянное подростку может грозить от 5 до 8 лет лишения свободы.
 

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