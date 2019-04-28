Подросток сорвался с моста, пытаясь сфотографироваться

27 апреля около 19:50 в поселке Селекционное Харьковского района с моста упал 13-летний подросток.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по предварительным данным, подросток вместе с друзьями фотографировался на железнодорожном мосту.

Вдруг парень сорвался и упал на землю.

Пострадавшего с травмами различной степени тяжести доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Состояние его здоровья медики оценивают как средней тяжести.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Харьковского отдела полиции.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства ЧП.