Подросток залез на крышу вагона поезда и получил удар током

На Харьковщине подростка, который залез на крышу вагона-цементовоза, ударило электрическим током.

Об этом сообщили в медиа-центре ПАТ «Укразализныця».

ЧП произошло в воскресенье, 21 апреля 2019 в 16:49. На 17-м пути станции Мерефа на Харьковщине, подросток 2004 года рождения по неизвестным причинам залез на крышу вагона-цементовоза нерабочего парка и был поражен электрическим током контактной сети.

Пострадавшего доставили в одну из больниц Харькова.

По данным «Укрзализныци», всего в апреле этого года в результате поражения электрическим током уже травмированы 7 посторонних лиц, в том числе 2 - со смертельным исходом. Среди травмированных - 5 детей в возрасте до 16 лет.

За соответствующий период 2018 года электрическим током были травмированы 5 посторонних лиц, из них 1 - смертельно, среди травмированных было 2 детей до 16 лет.

Всего с начала 2019 года по состоянию на 22 апреля в результате поражения электротоком были травмированы 10 посторонних граждан, из них 3 - погибли, 6 детей в возрасте до 16 лет пострадали от электрического тока.

Железнодорожники в очередной раз призывают граждан быть осмотрительными на объектах железнодорожного транспорта и соблюдать правила безопасного поведения.