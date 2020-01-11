Подрыв банкомата на Новых Домах: подробности ЧП

Взрыв в районе Новых Домов прогремел рано утром, около 4 часов. Полицейские получили сообщение, что кто-то подорвал банкомат, расположенный в отделении банка по проезду Стадионному. Работники соседних магазинов и кафе, придя на работу, были шокированы. Повсюду - битое стекло, банкомат разнесло на металлолом, на входе в помещение банка - следы вещества красного цвета.

Екатерина Максименко, продавец соседнего магазина:

Ну, на работу я прихожу обычно где-то без 15 - 10. С происшествия, с того, что случилось, я в шоке. Очень много было стекол, людей очень много было. Все бвли удивлены этому всему. У нас буквально две недели назад, соседний магазин, точно так же ограбили магазин. Я надеюсь найдут людей, которые это сделали.

В отделении банка работники случившееся не комментируют. Полицейские на данный момент устанавливают, кто именно взорвал банкомат. По словам правоохранителей, злоумышленникам не удалось завладеть деньгами, которые находились внутри аппарата. В результате взрыва никто из граждан не пострадал.

Алена Соболевская, старший инспектор отдела коммуникации ГУНП в Хар. обл.:

Попередньо встановлено, що зловмисники підірвали банкомат за допомогою саморобного пристрою. Поліцейські провели огляд місця подій та вилучили речові докази. Слідчим Немишлянського віддлу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 статті 194 Кримінального кодексу України "Умисне знищення або пошкодження майна".

Подрывникам банкомата на Стадионном проезде грозит тюрьма - санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.