Подрыв банкомата в Харькове: подробности от полиции

10 апреля 2020 г. 12:12
228 просмотров

Как сообщалось ранее, сегодня ночью в Харькове на Алексеевке грабители подорвали банкомат и унесли с места преступления, по данным МВД, около двух миллионов гривен.

В полиции рассказали подробности происшествия.

По данным отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о взрыве банкомата в помещении магазина по проспекту Победы поступила в полицию 10 апреля в 4:24. 

В результате происшествия никто из людей не пострадал. 

Взрыв повредил имущество банковского учреждения и магазина. 

Эксперты установили, что злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство.  

Через несколько часов правоохранители задержали двух мужчин, причастных к совершению ограбления банкомата. 

Вещественные доказательства изъяты. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

Следователи Шевченковского отдела полиции открыли по данному факту уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, которое грозит злоумышленникам за совершенные уголовные преступления, предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас с задержанными работают следователи.

Видео: 

Поліцейські викрили осіб, причетних до підриву банкомату у Харкові

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.