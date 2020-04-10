Подрыв банкомата в Харькове: подробности от полиции

Как сообщалось ранее, сегодня ночью в Харькове на Алексеевке грабители подорвали банкомат и унесли с места преступления, по данным МВД, около двух миллионов гривен.
В полиции рассказали подробности происшествия.
По данным отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о взрыве банкомата в помещении магазина по проспекту Победы поступила в полицию 10 апреля в 4:24.
В результате происшествия никто из людей не пострадал.
Взрыв повредил имущество банковского учреждения и магазина.
Эксперты установили, что злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство.
Через несколько часов правоохранители задержали двух мужчин, причастных к совершению ограбления банкомата.
Вещественные доказательства изъяты. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.
Следователи Шевченковского отдела полиции открыли по данному факту уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание, которое грозит злоумышленникам за совершенные уголовные преступления, предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Сейчас с задержанными работают следователи.