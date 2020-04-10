Подрыв банкомата в Харькове: подробности от полиции

Как сообщалось ранее, сегодня ночью в Харькове на Алексеевке грабители подорвали банкомат и унесли с места преступления, по данным МВД, около двух миллионов гривен.

В полиции рассказали подробности происшествия.

По данным отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о взрыве банкомата в помещении магазина по проспекту Победы поступила в полицию 10 апреля в 4:24.

В результате происшествия никто из людей не пострадал.

Взрыв повредил имущество банковского учреждения и магазина.

Эксперты установили, что злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство.

Через несколько часов правоохранители задержали двух мужчин, причастных к совершению ограбления банкомата.

Вещественные доказательства изъяты. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

Следователи Шевченковского отдела полиции открыли по данному факту уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, которое грозит злоумышленникам за совершенные уголовные преступления, предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас с задержанными работают следователи.