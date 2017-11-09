Поджог аптек в Харькове. Подробности

Обвуглені меблі, чорна стеля і стіни, осколки скла і металу упереміш з упаковками від медичних препаратів. Про те, що дана аптека на Салтівському шосе з сьогодішнього дня не буде відпускати ліки більшість її відвідувачів дізналися зранку. У ніч на четвер тут сталася пожежа.

В начале второго ночи, рассказывает Денис, они с друзьями как раз проходили вблизи этой аптеки. Тогда, говорит парень, здесь было тихо. Никого подозрительного они не видели.

Денис, строитель Часа в 3 наверное в 4. Потому что ну в 2 ночи мы еще гуляли тут пожара не было. И сгорело, довольно быстро. Подпалили ж наверное не спичками чем то таким серьезным, коктейль может, может с канистрами Ну следствие решит, покажет, как... что там было. Раньше гранату туда закидывали пару месяцев назад. Ролеты повырывало, весь потолок был в дырочках, в кусочках

О том, что причиной пожара действительно было не банальное короткое замыкание говорят и спасатели. Они предполагают, что здание аптеки действительно подожгли.

Дмитрий Чайка, ведущий специалист пресс-службы ГУ ГСЧС в Харьковской области На місце виклоику виїхало 2 рятувальних підрозділа. На момент їх перебуття весь павільйон торгівельний у якому саме і роозташовувалася аптека був охоплений вогнем. Це свідчить на сам перед про те, що джерело запалювання було дуже таким потужним. Бо за короткий час охопило всю площадь - 20 метрів квадратних, доволі складно. Однією з версій, як раз виникнення пожежі розглядається занесення відкрито істочнику джерела зовні.

Но окончательный ответ на вопрос о причине пожара все же дадут эксперты, когда будут готовы результаты экспертиз. Свое расследование начали и в Немышлянском отделе полиции. А накануне горела вот эта аптека на улице Балакирева - здесь пожар начался на крыше. В самой аптеке провизоры и заведующая от общения отказались, но таких разрушительных последствий как в предыдущем случае удалось избежать.

Дмитрий Чайка, ведущий специалист пресс-службы ГУ ГСЧС в Харьковской области

Там був розташований також окремий павільйон в якому знаходилася аптека. Пожежа була не здорова і не складна. Її помітили віпадкові перехожі і загасили до прибуття наших підрозділів. Горіли там всього 2 квадратних метри по крівлі і пошкоджена вивіска.

Основа версия, по словам правоохранителей,также поджог.

Ирина Мусиенко, пресс-офицер Шевченковского отдела полиции Інформація про подію надійшла до Шевченківського відділу поліції 8 листопада близько 4 ранку. За данним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 крмінального кодексу України. Наразі призначено ряд експертиз. Слідчі дії тривають.

Обе аптеки-погорельцы входят в одну группу компаний. Её сеть в течение нескольких лет не раз попадала под горячую руку радикальных представителей нескольких общественных организаций за якобы торговлю кодеиносодержащими препаратами. А неизвестные даже бросали туда гранаты и коктейли Молотова. По подсчетам руководства компании, за эти неправомерные действия они понесли убытки более чем на 20 миллионов гривен. По собственной статистике аптечной сети сегодняшнее событие уже - 20 случай порчи имущества. В течение этого времени руководство сети сотрудничало со следствием, выдвигало свои версии, но каких-либо результатов расследования полиции и проверки не дали - отметили в пресс-службе аптечных учреждений И подчеркнули, что их аптеки не отпускают и не отпускали лекарства без рецептов, это строго запрещено их провизорам, к тому же, невозможно технически в виду использования соответствующего программного обеспечения и кассовых аппаратов.

