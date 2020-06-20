Поджог автомобиля харьковской блогерши: полиция задержала поджигателя

Сегодня, 20 июня, в 3:15 в районную полицию из службы «102» поступило сообщение о возгорании двух автомобилей на проспекте Победы.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, на место выезжали руководство и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции. Они провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства, установили личности владельцев поврежденных автомобилей.

За несколько часов полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины 32-летнего харьковчанина, причастного к совершению преступления.

Установлено, что злоумышленник поджег автомобиль «Jeep». Через некоторое время огонь перекинулся на рядом припаркованный транспортное средство «Volkswagen».

По факту происшествия следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. Причины и все обстоятельства уголовного преступления устанавливаются.

Как сообщалось ранее, один из автомобилей принадлежит украинской блогерше Татьяне Коряк.