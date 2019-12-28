Поджог ХОГА. Полицейские задержали подозреваемого и вручили подозрение

Двери облгосадминистрации загорелись примерно в половине двенадцатого ночи. Неизвестный мужчина бросил в здание бутылку с зажигательной смесью. В результате пожара выгорело - 2 квадратных метра полотна двери. Охранники ХОГА своими силами потушили пожар еще до приезда спасателей.

Вероятного поджигателя оперативно задержал наряд патрульной полиции и изъял все вещественные доказательства. Сейчас по информации правоохранителей 47-летний мужчина находится в изоляторе временного содержания. Следователь уже сообщил задержанному о подозрении, и теперь полицейские решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

Александр дежурит в палатке "Все для перемоги" напротив. Рассказывает самого момента возгорания не видел, застал только когда рабочие пытались ликвидировать последствия поджога.

Александр Таран, волонтер

Дверь обгорела, пятно скажем так до верха. Там снизу до самого верха, кто-то там толи плеснул, толи ещё что-нибудь бросил. Ну, в принципе горела почти вся дверь, выгорела. Сегодня в девять часов там помыли это всё, потом через час приехала машина, сняли. Снимали там часа два. Вот и всё, сейчас вот закрыли.

Сейчас на входе в здание ХОГА вместо обугленных дверей - фанерные листы.

Я знаю, що будуть ремонтировать, сняли на реставрацію цю дверь.

Социальными сетями распространяется информация, что поджечь здание ХОГА пытался бывший предприниматель, который до 2018 года занимался организацией различных видов отдыха, и в том числе был администратором бильярдного клуба в Харькове. С помощью поджога он вроде бы пытался привлечь к себе внимание властей, ведь как утверждает мужчина накануне ему отказали во встрече с председателем ХОГА.

Также по непроверенной информации, задержанный днем ​​ранее оставил своего пятилетнего ребенка в приемной Алексея Кучера, а сам поехал домой. За что на него был составлен админпротокол по факту ненадлежащего ухода за ребенком.

Что касается самого поджога правоохранители внесли информацию о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по статье хулиганство Уголовного кодекса Украины. Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.