Поджог на рынке «Барабашово»? Полиция возбудила уголовное производство

Обгоревшие вещи, изуродованный пластик и кухонная утварь. Свой магазин после ночного пожара Арслан просто не может узнать. Мужчина торгует на рынке "Барабашово" с момента его открытия. Реализовывал в основном турецкие носки, говорит, убытки от огня – это, по меньшей мере, 40 000 долларов.

Арслан, предприниматель

Первый этаж, я работал, второй этаж — это мой склад. То есть это половина здания весь был в товаре, то есть это всё моё было сбережение, как дальше быть, я даже не знаю. То, что здесь говорят, что здесь может быть короткое замыкание и ещё что-нибудь - это полнейшее враньё, скорее всего, это связано с дорогой вот. Но почему должны мы страдать.

Двухэтажное здание на рынке занялось примерно в три часа ночи, первым огонь заметил охранник, он же и вызвал спасателей. А пока те ехали, ликвидировать возгорание взялись самостоятельно.

Сергей Зайцев, пресс-секретарь ТЦ "Барабашово"

Був потужній хлопок, потім був світловий спалах, і почалося займання одного з торгівельних модулів. Варто відзначити, що цей модуль не працює з початку карантину відповідно до тих товарів, якими торгували підприємці, і був знеструмлений.

Бороться с огнем, по словам Игоря Лупандина, мешало сильное задымление, поэтому спасателям пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл.

По приїзду було підтверджено, що є загроза спорудам, які поруч розташовані, а також, що площа пожежі складає в цьому окремому, двоповерховій споруді десь біля 200 квадратних метрів. Попередня причина, яка сталася, там розглядається - це і необережне поводження з вогнем і занос відкритого джерела вогню невідомою людиною, а також необхідно розглянути питання коротке займання від електропроводки.

Администрация рынка уверена — это был именно поджог, потому как, по словам представителя ТЦ "Барабашово", это уже не первый подобный случай, и на этот раз возгорание началось с точки, где находилась кухонная утварь, и чтобы она так загорелось, нужно хорошенько постараться.

Сергей Зайцев, пресс-секретарь ТЦ "Барабашово"

Протягом останніх кількох місяців адміністрація торгівельного центру "Барабашово" вже зверталася до органів Нацполіції по факту підпалу приміщень, про підпалу приміщень адміністрації ТЦ. Це було - облили легкозаймистою сумішшю двері, і друга спроба була в іншому приміщені.

Впрочем, окончательно точку в этом деле должны поставить правоохранители. Полиция уже возбудила уголовное производство по факту пожара.

Яна Кулькина, пресс-офицер Киевского ОП г. Харькова

На місці події було з'ясовано, що горять ролети близько 10 контейнерів, а також три магазини, пожежу було ліквідовано близько 4 години ранку, постраждалих осіб немає. Наразі слідчим Київського відділу поліції порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, тобто - це умисне пошкодження або знищення майна.

Сейчас продолжаются следственные действия, и только после всех необходимых экспертиз полицейские смогут сделать вывод,был ли это поджог или нет.