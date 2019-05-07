Поджоги автомобилей в Харькове: случаев становится все больше

Сегодня ночью две машины на проспекте Победы превратились в факелы. Пылало так, что дымом заволокло весь двор, где, собственно, и были припаркованы железные кони. Рядом есть и гаражи, и платная стоянка, говорят местные, однако владельцы оставили свое имущество рядом с подъездами

Сергей, местный житель

Ну в два тридцать-три стал подниматься столб дыма и начали взрываться скаты, и такой раскатистый взрыв - это явно бак взорвался. Квартальное освещение тушат же ночью, и в темноте это все почти происходит. Люди стали кое-где включать, но все равно не ясно. Мы с того дома только столб дыма видели, но догадались, что произошло

Когда на место прибыли спасатели, огонь бушевал в салоне Toyota RAV4 и уже перекинулся на багажный отсек автомобиля Рено, который стоял рядом. Сейчас причины возгорания выясняют правоохранители. Спасатели, в свою очередь, подчеркивают: это уже не первый подобный случай в этом месте

Игорь Лупандин, пом. нач ГУ ГСЧС в Харьк. обл.

Це вже десь чотири пожежі було по даному адресу. На це я звертаю увагу. На місці працювала оперативна група, яку очолюють правоохоронні органи. Хотів би сказати, що попередня версія - це занос відкритого джерела вогню…підпал

Последняя волна поджогов авто началась почти параллельно с псевдоминированиями, говорят специалисты. И подчеркивают, что действия злоумышленников преследуют одну цель и носят хаотичный характер, в отличие от поджогов, которые были в 14-м году, когда массово горели машины активистов. Затем по городу прокатилась волна поджогов железных коней судей и бизнесменов, а теперь жертвами становятся рядовые горожане

Денис Журавель, автоэксперт

Я могу связать эти автоподжоги с теми массовыми ложными сообщениями о минировании, которые происходят у нас по Харькову, их цель - это дестабилизация обстановки в нашем городе и в Украине в целом. Если там одна из 10 машин поджигается чисто по хулиганским соображениям, такое тоже можно допустить, то в основном жертвами сейчас становятся в случайном порядке люди. Автомобили, которые не принадлежат активистам каким-то и не принадлежат крупным бизнесменам

В полиции статистика по автоподжогам и их раскрытию отдельно не ведется, обычно это квалифицируется как умышленное уничтожение или повреждение имущества, рассказали правоохранители. Однако юристы говорят, что на практике до судов доходят лишь единичные случаи и доказать вину в суде тоже бывает сложно. И подчеркивают, даже платная парковка не может полностью гарантировать безопасность автомобиля

Денис Журавель, автоэксперт