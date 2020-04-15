Поджоги и минирования на Харьковщине: СБУ разоблачила преступную группировку

Правоохранители разоблачили преступную группировку, членов которой подозревают в причастности к терактам в Харьковской области и других регионах Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, ОПГ руководил неоднократно судимый житель временно оккупированного Крыма по прозвищу "Ариец". Злоумышленники координировали свою деятельность с представителями российских криминальных кругов. Со своими кураторами они неоднократно встречались как на территории Евросоюза и Ближнего востока, так и в РФ.

Силовики утверждают, что фигуранты причастны к 18 терактам в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях. На их счет поджоги и минирования различных объектов.

Во время обысков у членов группировки изъяли 16 единиц автоматического оружия, гранаты, 1700 патронов, носители информации (в том числе с информацией о потерпевших), а также 200 тысяч гривен, $20 тысяч и 3000 евро. Следователи объявили руководителям ОПГ подозрение по статье 258 УК Украины ("террористический акт"), а суд избрал им меру пресечения в виде ареста без права внесения залога.