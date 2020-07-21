Поезд "Интерсити" не доехал до Харькова: причины поломки выясняют специалисты

21 июля 2020 г. 10:28
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Поезд Hyundai №726 Киев-Харьков не доехал до конечного пункта назначения и остановился на станции Люботин 20 июля. Об этом первыми написали пассажиры в соцсетях.

"В поезде "Интерсити" Киев-Харьков рубанули свет. Стоим в Люботине с 22:20, сказали ждать еще минимум минут 10-15, так как перезапускают поезд. В итоге стояли два часа, мы не выдержали и уехали на такси", - сказано в сообщении.

В АО "Укрзалізниця" подтвердили информацию и сообщили, что сейчас причины поломки поезда выясняют специалисты "Укрзалізниці" и Hyundai Rotem. Также там отметили, что пассажиры рейса были доставлены в Харьков с помощью вспомогательного локомотива с задержкой в два часа.

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