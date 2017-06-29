Погибшие и пострадавшие, сбитые пешеходы и изуродованные автомобили: аварийный выходной на Харьковщине

Две девушки - одной 16, другой 24 - погибли сегодня ночью в дорожной аварии в Изюме. БМВ врезался в столб и дерево - старшая из подруг не справилась с управлением. Ее пассажирка погибла на месте, сама она - скончалась по дороге в больницу. Сегодня в соцсетях появилось видео с телефона одной из погибших - на записи видно, что девушки что-то пьют и стрелка на спидометре перевалила за 100.

В Нацполиции запись эту не комментируют - говорят, ждут заключения экспертов, после чего уже можно будет делать выводы.

Юрий Попельнюк, зам. нач. отдела СУ ГУНП Харьковской обл.

Даний факт внесено в ЄРДР, зараз призначено усі необхідні експертизи, проводиться слідство. Одна з версій слідства, що ДТП виникла внаслідок перевищення швидкості. В якому стані знаходився водій - ми будемо знати вже після закінчення судмедекспертизи.

Авария в которой пострадали два пешехода - во вторник вечером на проспекте Победы Toyota Prado сбил двух пешеходов - мужчину и женщину - и скрылся с места ДТП. Неподалеку находился экипаж патрульных, который начал преследовать внедорожник.

Карина Курбанова, инспектор сектора пресс-службы УПП г. Харькова

Патрульним вдалося зафіксувати цей автомобіль та наздогнати його на проспекті Лозовеньковському. Один із патрульних екіпажей залишився на місці надавати постраждалим домедичну допомогу. Приїхала швидка. Інший екіпаж, який наздогнав чоловіка, виявив, що чоловік знаходиться с ознаками алкогольного спьяніння. Водій внятно не пояснив патрульним, що спровокувало його дії.

Объяснять свои действия 29-летнему водителю внедорожника придется уже следователю - женщина в тяжелом состоянии, травмы пострадавшего от наезда мужчины - более легкие. Под утро среды на окружной в районе выезда с Белгородского Шоссе Daewoo Nexia врезался в опору моста. Прибывшие на место патрульные, ни водителя, ни пассажиров в автомобиле не обнаружили. Позже на линию 102 от медиков поступило сообщение о госпитализации с места ДТП 63-летнего мужчины, управлявшего автомобилем, закрытая черепно-мозговая травма и перелом ноги.