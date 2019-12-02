Погибшие на Донбассе бойцы были офицерами спецназа "Альфа" СБУ

02 декабря 2019 г. 14:00
Источник: 112.UA
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Двое украинских бойцов, погибших 1 декабря на Донбассе, были офицерами спецназа "Альфа" Службы безопасности Украины. Об этом в Facebook сообщил полковник спецподразделения Роман Костенко.

"Сегодня очередное трагическое сообщение с Донбасса – при выполнении боевого задания погибли два офицера спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины – Денис и Дмитрий. Это горе для их родных и невосполнимая утрата для боевых побратимов. А также это напоминание о том, что бойцы "Альфы" – это не "маски-шоу" на обысках, а защитники родины, которые ежедневно рискуют, а часто и жертвуют своими жизнями ради мирного неба над Украиной", – написал он.

Костенко назвал погибших "надежными и мужественными воинами" и высококвалифицированными профессионалами.

Как сообщалось, в зоне проведения операции ООС во время попытки диверсионно-разведывательной группы боевиков проникнуть в тыл позиций ОС погибли двое украинских военных, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве. 

 

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