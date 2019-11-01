Погибший в сгоревшем авто в Лозовой: полиция открыла уголовное дело

01 ноября 2019 г. 13:00
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По факту обнаружения тела погибшего в сгоревшем автомобиле в Лозовой открыто уголовное дело.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, уголовное производство  открыто по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

По данным полиции, информация о происшествии у гаражного кооператива на улице Павлоградской в городе Лозовая поступило в полицию 1 ноября в 03:35. 

В ходе выезда на место происшествия правоохранители обнаружили на водительском сиденье в салоне сгоревшего дотла автомобиля тело 23-летнего местного жителя.

Сейчас все обстоятельства происшествия и причина возгорания устанавливаются.

 

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