Погоня и стрельба в Киевском районе. Пострадал один полицейский. Личности подозреваемых устанавливаются

29 сентября 2017 г. 16:59
Автор: Александр Ронжеренко
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Полицейские производили обход лесополосы у окружной дороги в районе Большой Даниловки. В какой-то момент их внимание привлек резкий запах ацетона, а приблизившись к его источнику, копы увидели нескольких мужчин. Те сразу же бросились бежать к припаркованному неподалеку автомобилю и, пытаясь скрыться на нем, сбили одного из правоохранителей. Патрульным, говорит инспектор пресс-службы управления патрульной полиции Харькова Ангелина Дисская, пришлось применить оружие.

Ангелина Дисская, инспектор пресс-службы УПП г. Харьков

Рухаючись на авто, невідомі здійснили наїзд на інспектора. Згідно закону України о "Національній Поліції", а саме статті 46-ї, для зупинки транспортного засобу інспектор застосував вогнепальну зброю. Але автомобіль зупинити не вдалося.

Через некоторое время, добавляет Ангелина Дисская, в одном из переулков правоохранители, обнаружили автомобиль беглецов. Правда, самих подозреваемых внутри не оказалось. Позже выяснилось, мужчины около окружной изготовляли наркотики, что и стало причиной их бегства. Сейчас в полиции устанавливают личность владельца машины и всех причастных к этому проишествию. Пострадавшего полицейского госпитализировали, но ему повезло. Медики говорят, он отделался лишь ушибами.

Видео: 

Policeiskii Ronzerenko avi

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