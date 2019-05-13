Погоня и задержание нетрезвого водителя на ХТЗ

Сегодня около 16-30 на улице Луи Пастера патрульные обратили внимание на Audi, двигавшийся с нарушениями ПДД – на требования инспекторов остановиться водитель авто не реагировал.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, на Луи Пастера-4 машину удалось заблокировать и остановить – у водителя Audi патрульные заметили явные признаки алкогольного опьянения.

Свидетели задержания пытались вытащить нетрезвого водителя из машины полиции, и правоохранителям пришлось обеспечивать безопасность нарушителя.

Проходить тест на алкоголь водитель Audi отказался.

В результате были составлены протоколы по ст.130 и ст.122-2 КУоАП.

Видео с места происшествия было оубликовано в соцсетях.