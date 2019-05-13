Погоня и задержание нетрезвого водителя на ХТЗ

13 мая 2019 г. 16:56
6 просмотров

Сегодня около 16-30 на улице Луи Пастера патрульные обратили внимание на Audi, двигавшийся с нарушениями ПДД – на требования инспекторов остановиться водитель авто не реагировал. 

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, на Луи Пастера-4 машину удалось заблокировать и остановить – у водителя Audi патрульные заметили явные признаки алкогольного опьянения. 

Свидетели задержания пытались вытащить нетрезвого водителя из машины полиции, и правоохранителям пришлось обеспечивать безопасность нарушителя. 

Проходить тест на алкоголь водитель Audi отказался.

В результате были составлены протоколы по ст.130 и ст.122-2 КУоАП. 

Видео с места происшествия было оубликовано в соцсетях.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.