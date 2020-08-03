Погоня со стрельбой: в суд направлено обвинительное заключение в отношении патрульного

Патрульный полицейский, который во время погони открыл огонь и ранил мужчину, предстанет перед судом. 13 февраля ночью в полицию поступила информация, что на улице Зубарева трое мужчин распивают алкогольные напитки и намерены ехать на автомобиле «Subaru Forester» Патрульные нашли указанных граждан и автомобиль. Началась погоня, ведь водитель начал убегать от патрульных и не реагировал на требования остановиться. Во время преследования служебный автомобиль патрульной полиции застрял в поле возле села Хроли, поэтому для того, чтобы остановить машину старший лейтенант полиции совершил 3 выстрела в сторону автомобиля «Subaru Forester», но и они не остановили машину. Зато, пули ранили пассажира автомобиля, сидевшего на заднем сиденье. Водитель привез пострадавшего в больницу и заявил о неправомерных действиях патрульных.

Полицейского задержали и взяли под стражу. Хотя он уверял, руководствовался Законом Украины о Национальной полиции и не собирался наносить телесные повреждения.

Андрей Бондарец, подозреваемый

Зазначена особа , перш за все, не реагувала на вимоги працівників поліції, а також своїми діями несла загрозу життю та здоров'ю як для працівників поліції, а також осіб, які перебували на той час на той момент у місті

Сейчас в суд направлено обвинительный акт по факту превышения служебных полномочий работником правоохранительного органа. Следствием установлено, что во время преследования автомобиля марки «Subaru Forester», патрульный без предупреждения применил табельное оружие и сделал 3 выстрела по автомобилю, два из которых попали в пассажира, сидевшего на заднем сиденье.

Александр Билка, пресс-секретарь Полтавского территориального управления ГБР

За результатами судово-медичної експертизи, потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, у вигляді наскрізного поранення грудної клітини, а також кульового поранення черевної порожнини. Крім цього правоохоронець розумів, що водій Субару своїми діями не створює загрозу життю та здоров ю оточуючих людей

Адвокат патрульного Ярослав Смоленской говорит, будет настаивать на оправдательном приговоре для своего подзащитного. Считает, что оружие было применено законно.

Ведь, во-первых, водитель и два пассажира "Субару" находились в состоянии наркотического опьянения, что подтвердилось выводами судебных экспертиз. Во-вторых, досудебным расследованием было установлено наличие телесных повреждений у патрульного в результате наезда. И, в-третьих, машина двигалась в сторону жилого массива, что могло повлечь трагические последствия.

Поэтому никаких оснований для привлечения полицейского к ответственности нет.

Ярослав Смелянский, адвокат

Патрульний вимушений був використати табельну вогнепальну зброю для зупинки транспортного засобу. Оскільки водій і пасажири вели себе неадекватно і автомобіль рухався в бік житлових кварталів і міг спричинити більш негативні наслідки, ніж сталося

Какое наказание будет просить орган государственного обвинения - пока неизвестно, говорит пресс-секретарь прокурора Харьковской области Дмитрий Чубенко. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокурора Харьк.обл.

Працівник поліції має право здійснювати постріли по колесам для того, аби зупинити автомобіль, але в цьому випадку бачимо те, що постріли були з дійснені по самому автомобілю після чого особа отримала вогнепальні поранення. Наразі тільки направлено обвинувальний акт до суду тому казати про те, яке покарання буде просити прокурор зарано

На время досудебного расследования патрульном была изменена мера пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, затем, учитывая надлежащее выполнение им процессуальных обязанностей, её сменили на ночную.

Сейчас патрульный работает в полиции, говорит его адвокат. Впрочем, он не выполняет функциональные обязанности командира роты. Поскольку, отстранен от исполнения обязанностей решением суда.